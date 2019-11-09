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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, James Jeffrey ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile gündemdeki konuları görüştü.

İbrahim Kalın ve Jeffrey görüşmesi, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde saat 10.30'da başladı. Görüşme, basına kapalı olarak yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşmede ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield de yer aldı.

Görüşmede Suriye ile ilgili son gelişmeler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti gündeme geldiği öğrenildi. Güvenli bölge, İdlib'deki son durum, Suriye siyasi çözüm sürecindeki ilerleme ve Anayasa Komitesinin çalışmalarının etraflıca görüşüldüğü kaydedildi.

Güvenli bölge konusunda işbirliğinin arttırılması

Görüşmede, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2254 kararı çerçevesinde Anayasa Komitesi çalışmalarının bir an önce sonuç vermesi ve Suriye'de şeffaf, adil ve özgür seçimlerin yapılmasının önemine vurgu yapıldığı kaydedildi. 17 Ekim'de ABD ile güvenli bölge konusunda varılan anlaşma doğrultusunda işbirliğinin arttırılması gerektiğinin ifade edildiği belirtildi. 

Görüşmede, DAEŞ ve PYD/YPG/PKK  başta olmak üzere tüm terör unsurları ile mücadele konusunda Türkiye'nin kararlığı yinelendiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Kasım'da gerçekleştireceği ABD ziyaretinin gündemine ilişkin detaylar konuşulduğu vurgulandı.

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