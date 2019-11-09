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6 katlı riskli bina çatısına çıkarılan iş makinesiyle yıkılıyor

İSTANBUL'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası boşaltılan Küçükçekmece'deki bir binanın yıkım çalışmalarına çatısına çıkarılan küçük bir iş makinesi ile başlandı.

İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde hasar alan Küçükçekmece İnönü Mahallesi Ardahan Caddesi'ndeki bina yıkılma riski nedeniyle boşaltılarak mühürlendi. Tamamen tahliye edilerek incelemeler yapılan binanın yıkımına karar verildi.

Geçtiğimiz günlerde başlayan yıkım çalışmaları için değişik bir yöntem seçildi. Hasarlı binanın bitişiğinde bulunan diğer binaların yıkımdan zarar görmemesi için küçük bir iş makinesi vinç yardımıyla 6 katlı binanın en üst katına çıkarıldı. Yıkım en üst kattan aşağı olacak şekilde yapılmaya başladı.

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