Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'dan 40 gün sonra yürek yakan paylaşım
Akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tarık Ünlüoğlu, eşi Gülenay Kalkan tarafından ölümünün 40. gününde anıldı.
Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan hayat arkadaşı Tarık Ünlüoğlu'nu kaybeden Gülenay Kalkan, sosyal medya hesabından aylar sonra duygusal bir paylaşım yaptı.
1 Ekim günü hayatını kaybettiği eşinin fotoğraflarının yer aldığı bir kolaj videosunu paylaşan Gülenay Kalkan, "40. gün... Sensiz" notunu düştü. Kalkan ayrıca, eşinin 'Anlatamıyorum' şiirini seslendirdiği ses kaydını da videoya ekledi.