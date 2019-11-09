GÜNCEL

Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'dan 40 gün sonra yürek yakan paylaşım

Akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tarık Ünlüoğlu, eşi Gülenay Kalkan tarafından ölümünün 40. gününde anıldı.

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan hayat arkadaşı Tarık Ünlüoğlu'nu kaybeden Gülenay Kalkan, sosyal medya hesabından aylar sonra duygusal bir paylaşım yaptı.

1 Ekim günü hayatını kaybettiği eşinin fotoğraflarının yer aldığı bir kolaj videosunu paylaşan Gülenay Kalkan, "40. gün... Sensiz" notunu düştü. Kalkan ayrıca, eşinin 'Anlatamıyorum' şiirini seslendirdiği ses kaydını da videoya ekledi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Devlet Bahçeli: Atatürk'ün yolundan sapanlar zamanı gelince hesap verecekler
İzmir’de vahşet! İnşaata elleri ve ayakları bağlı ceset bulundu
'Eşek şakası' itfaiyede bitti
Kayserispor'un 15 yaşındaki futbolcusu Emre Demir tarihe geçti
Ünlü yazarın kocası adliyede intihar etmişti! Toprağa verildi
46 metrelik kebap saniyeler içinde tüketildi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, James Jeffrey ile bir araya geldi
6 katlı riskli bina çatısına çıkarılan iş makinesiyle yıkılıyor
Sanatçı Haluk Levent: Masum yavruları öldüren baba benim için katil’dir!
Gölpazarı'nda trafik kazası; 3 yaralı
Bakan Ersoy, Atatürk'ün şimdiye kadar yayımlanmamış yeni görüntülerini paylaştı
Masterchef'ten elenen Eda veda mesajında Mehmet şefe teşekkür etmedi
Bakan Mustafa Varank: Milli Teknoloji Hamlesi yönümüzü belirleyecek
Tesbih namazı kaç rekat nasıl kılınır tesbih namazına niyet etme