BIST 12.993
DOLAR 43,36
EURO 51,30
ALTIN 6.945,51
HABER /  GÜNCEL

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Abone ol

Yıldız, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafını tercih eden Yıldız, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kare", "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", Günlük Hayat" kategorisinde Hakan Akgün'ün "Haliç'te gün batımı", "Portre"de ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karesine oy verdi.

Yıldız, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Filistin'de yaşanan insanlık dramının "Gazze: Açlık" kategorisi aracılığıyla dünyaya gösterildiğini, bu nedenle buradaki her fotoğrafı seçtiğini ifade etti.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı - Resim: 0

AA'ya da teşekkür eden Yıldız, "Modern çağın barbarlığını, Gazze soykırımını, insanlığın imtihanını çok güzel karelerle ifade etmişsiniz. Bu fotoğraflar çok kıymetli. Mazlumlarla dayanışmanın tüm dünyaya gösterilmesi açısından öncelikli olarak bu fotoğrafları özel kategori olarak paylaşmanızdan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, "Yılın Kareleri"nde bulunan çalışmaların çok başarılı olduğunu dile getirerek, kentte yapılan etkinlikleri de seçkide gördüklerini belirtti.

Dünya Etnospor Birliği faaliyetlerine ilişkin karelerin, İstanbul'un portrelerinin ve diğer fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu ifade eden Yıldız, emeği geçenleri tebrik etti.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı - Resim: 1

Oylama: AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum
IBAN uyarısı! Dikkat edin 10 yıl hapis cezası var
IBAN uyarısı! Dikkat edin 10 yıl hapis cezası var
5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler
5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler
Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı
Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı
Eski AK Parti Uşak Milletvekili Altay hayatını kaybetti
Eski AK Parti Uşak Milletvekili Altay hayatını kaybetti
İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar iddialarına yönelik soruşturmada yeni gelişme
İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar iddialarına yönelik soruşturmada yeni gelişme
Vadeleri sona eren KKM hesaplarla ilgili iki tebliğ yürürlükten kaldırıldı
Vadeleri sona eren KKM hesaplarla ilgili iki tebliğ yürürlükten kaldırıldı
Prof. Dr. Sözbilir'den Balıkesir'deki depremlere ilişkin açıklama
Prof. Dr. Sözbilir'den Balıkesir'deki depremlere ilişkin açıklama
Fitch Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi
Fitch Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi
Abdullah Özdemir: Çocukların güvenliği her şeyin üzerinde
Abdullah Özdemir: Çocukların güvenliği her şeyin üzerinde
Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem
Bahar Feyzan’dan Hasan Cemal’e: Londra’dan ahkâm kesme...
Bahar Feyzan’dan Hasan Cemal’e: Londra’dan ahkâm kesme...