BIST 12.993
DOLAR 43,36
EURO 51,30
ALTIN 6.945,51
HABER /  GÜNCEL

Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

"Yolsuzluk" ve "rüşvet" soruşturması kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

Hakkında yürütülen “yolsuzluk” ve “rüşvet” soruşturması nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, tutuklu bulunduğu Antalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda rahatsızlandı.

 NTV'de yer alan habere göre hastaneye kaldırılan Böcek’in uyku apnesi kaynaklı rahatsızlık yaşadığı belirtildi.

Antalya Şehir Hastanesi'ne götürülen Muhittin Böcek'in tedavisi sürüyor.

 

ÖNCEKİ HABERLER
Eski AK Parti Uşak Milletvekili Altay hayatını kaybetti
Eski AK Parti Uşak Milletvekili Altay hayatını kaybetti
İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar iddialarına yönelik soruşturmada yeni gelişme
İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar iddialarına yönelik soruşturmada yeni gelişme
Vadeleri sona eren KKM hesaplarla ilgili iki tebliğ yürürlükten kaldırıldı
Vadeleri sona eren KKM hesaplarla ilgili iki tebliğ yürürlükten kaldırıldı
Prof. Dr. Sözbilir'den Balıkesir'deki depremlere ilişkin açıklama
Prof. Dr. Sözbilir'den Balıkesir'deki depremlere ilişkin açıklama
Fitch Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi
Fitch Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi
Abdullah Özdemir: Çocukların güvenliği her şeyin üzerinde
Abdullah Özdemir: Çocukların güvenliği her şeyin üzerinde
Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem
Bahar Feyzan’dan Hasan Cemal’e: Londra’dan ahkâm kesme...
Bahar Feyzan’dan Hasan Cemal’e: Londra’dan ahkâm kesme...
Faruk Acar’dan CHP’ye kreş eleştirisi: Ruhsatsız ve denetimsiz...
Faruk Acar’dan CHP’ye kreş eleştirisi: Ruhsatsız ve denetimsiz...
Kristersson'dan Grönland mesajı: Kavga etmiyoruz, fikirlerimizi söylüyoruz
Kristersson'dan Grönland mesajı: Kavga etmiyoruz, fikirlerimizi söylüyoruz
Ufuk Özkan'a uygun donör bulundu! Kardeşinden müjdeli haber geldi!
Ufuk Özkan'a uygun donör bulundu! Kardeşinden müjdeli haber geldi!
Ferhat Murat’tan Ekol TV paylaşımı: Emrah Doğru ile İstanbul’da kahvaltı yaptık
Ferhat Murat’tan Ekol TV paylaşımı: Emrah Doğru ile İstanbul’da kahvaltı yaptık