"Yolsuzluk" ve "rüşvet" soruşturması kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı.
Hakkında yürütülen “yolsuzluk” ve “rüşvet” soruşturması nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, tutuklu bulunduğu Antalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda rahatsızlandı.
NTV'de yer alan habere göre hastaneye kaldırılan Böcek’in uyku apnesi kaynaklı rahatsızlık yaşadığı belirtildi.
Antalya Şehir Hastanesi'ne götürülen Muhittin Böcek'in tedavisi sürüyor.