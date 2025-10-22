İsrail TV'sindeki Türk askeri Gazze'ye girerse haberi! Netanyahu panikledi

İSRAİL'i Türk askeri sancısı sardı. İngiliz basını, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'nin Gazze'deki ateşkeste üstlendiği rol nedeniyle büyük panik yaşadığını yazdı. İsrail TV'leri de tehdit dolu haberlere imza atmaya başladı. İsrailli uzman Gallia Lindenstrauss, katıldığı canlı yayında Türkiye için tehditkar açıklamalar yaptı.

İsrail'de Türkiye paniği her geçen gün artıyor. İngiltere merkezli Reuters ajansında yayınlanan analizde Ankara'nın Gazze ateşkesinde üstlendiği etkili role dikkat çekildi. Türkiye'nin Hamas'ı masaya oturttuğuna vurgu yapılan analizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ortadoğu satrancındaki önemini daha da güçlendirdiği belirtildi. Maariv gazetesinde yer alan haberde "Ankara'nın Gazze sürecinin parçası olması, İsrail açısından kaygı yaratıyor" ifadelerine yer verildi.

İSRAİL TV'SİNDEKİ TÜRK ASKERİ HABERİ

İsrail TV kanallarının gündemi de Türk askerinin Gazze'ye gelme ihtimali oldu. İsrail merkezli i24 News kanalına konuşan İsrail Ulusal Güvenlik Enstitüsü (INSS) araştırmacısı ve Türkiye uzmanı Gallia Lindenstrauss, Ankara'nın bölgedeki etkinliğinin İsrail için ciddi bir stratejik risk oluşturduğunu savundu.

İSRAİL İÇİN TÜRKİYE CİDDİ RİSK

Lindenstrauss, "Türkiye, Hamas üzerindeki nüfuzunu sürdürürken Gazze konusundaki tutumunu değiştirmedi. Ateşkesin uygulanması ve yeniden inşa sürecinde yer alması, İsrail açısından kritik bir risk" ifadelerini kullandı.

"TÜRK ASKERİ GAZZE'YE GİRERSE..."

Canlı yayında tehditkâr ifadeler kullanan Lindenstrauss, Türkiye'nin Gazze'ye asker göndermesi ihtimaline dikkat çekerek şunları söyledi:

-"Eğer Türk askerleri Gazze'ye girerse bu ciddi bir stratejik hata olur; yeni bir Mavi Marmara olayı yaşanır"

"GAZZE'DE TÜRK GÖRMEK İSTEMİYORUM"

İsrail'in Yahudi Yerleşim Bakanı Orit Struck da Gazze'de ateşkes ve yeniden imar sürecine Türkiye'nin dahil olmasından rahatsız olduğunu belirterek "Gazze'de traktörde de cipte de Türk görmek istemiyorum" dedi.