İsrail ordusundan Suriye’nin güneybatısına baskın!

İsrail ordusu, Suriye’nin güneybatısındaki Kuneytra iline bağlı Batı Samdaniyye ve Cüret eş-Şeyh köylerinde 13 askeri araçla baskın düzenledi.

İsrail ordusu, Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra ilinde yer alan Batı Samdaniyye ve Cüret eş-Şeyh köylerinde baskın gerçekleştirdi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait 13 askeri araçtan oluşan iki devriye, Batı Samdaniyye ve Cüret eş-Şeyh köylerinde baskın düzenledi.

İsrail askerleri, baskın sırasında söz konusu köylerde yol kontrol noktaları kurdu.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül'e kadar Suriye'ye 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'den fazla kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

