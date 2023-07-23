İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kalbine pil takıldı, Türkiye ziyareti ertelendi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun pazar gecesi kalp ameliyatı olduğu, kalbine pil takıldığını öğrenildi. Bu kapsamda Netanyahu’nun önümüzdeki hafta Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaret ertelendi.

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Yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle geçen hafta fenalaşarak hastaneye kaldırılan Netanyahu'ya kalp takip cihazı takılmıştı. İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, geçen hafta kalp takip cihazı takılan Netanyahu'nun kalbine pazar gecesi pil takıldığı kaydedildi.

Pazar akşamı taburcu edilmesi beklenen Netanyahu'nun, yarın Meclis'teki Genel Kurul oturumuna katılmasının planlandığı belirtildi.

Türkiye ziyareti ertelendi

Netanyahu'nun önümüzdeki hafa gerçekleştireceği Türkiye ziyareti de ertelendi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Netanyahu'nun programı gelecek hafta yeniden düzenlenecek ve Türkiye ziyareti tarihi yeniden belirlenecek.

İsrail'de Netanyahu koalisyonunun, Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısını yarın 2. ve 3. oylama için Meclis Genel Kuruluna getirme planı, ülke genelinde protesto ve sivil itaatsizlik eylemlerini artırmıştı.

Önce Abbas sonra Netanyahu kabul edilecekti

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Temmuz'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı, 28 Temmuz'da da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu Türkiye’de misafir edeceğini duyurmuştu.