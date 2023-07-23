Ebru Şahin poz verdi, eşi Cedi Osman çekti! Bikinili fotoğraflarına beğeni yağdı: Mankenlere taş çıkartır
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Ebru Şahin eşi Cedi Osman ile yaz başından beri tatilde. Denizin ve güneşin keyfini çıkaran oyuncu kumsalda eşine renkli pozlar verdi.
Oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman 1 Temmuz 2022’de Makedonya’nın Ohrid şehrinde nikâh masasına oturmuştu.
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Ardından Çeşme’de bir düğün organize eden ünlü çiftten Ebru Şahin, ‘Yüz Yıllık Mucize’ dizisiyle ekranlara dönmüştü.
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Dizi final yaptıktan sonra hemen eşi Cedi Osman ile tatile çıkan oyuncu, deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmaya devam ediyor.
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Zaman zaman keyifli anlarını da Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Ebru Şahin’den yeni fotoğraflar geldi.
İşte Ebru Şahin'in sosyal medyada beğeni alan o fotoğrafları...
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