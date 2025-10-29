BIST 10.871
İsrail ateşkesi ihlal etti! Gazze'ye saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı yükseldi

Anadolu Ajansı
İsrail'in ateşkesi ihlal ederek dün akşam saatlerinden itibaren Gazze'ye başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 24’ü çocuk olmak üzere 63’e yükseldi.

Sağlık yetkilileri ve görgü tanıkları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail'in, hava saldırılarında, "sarı hat" olarak adlandırılan bölgede bulunan evleri, bir sivil aracı, barınağı ve hastaneyi hedef aldığını belirtti.

Kaynaklar, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek dün akşam saatlerinden itibaren Gazze'ye başlattığı saldırılarda 24'ü çocuk 63 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

