Polisten kaçan araç tıra çarptı! Araçtan çıkıp polise ateş açan...

Anadolu Ajansı
Sultanbeyli'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kartal'da görev yapan polis ekipleri, sürücüsü henüz belirlenemeyen ve durumundan şüphelendikleri 34 NSV 932 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücünün kullandığı araç, Sultanbeyli ilçesi Fatih Bulvarı'ndaki kavşakta park halindeki tıra arkadan çarptı.

Yapılan kontrollerde araç içerisinde sıkışan 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de ağır yaralandığı belirlendi.

Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, ölen kişinin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öte yandan kazaya karışan araçtan kendi imkanlarıyla çıkarak kaçmak isteyen ve polise ateş açan bir şüphelinin ise yaralı yakalandığı öğrenildi.

