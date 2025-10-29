BIST 10.871
Burhanettin Duran’dan İsrail’e sert tepki

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırısına sert tepki göstererek, Tel Aviv yönetiminin barış değil, işgal ve soykırımı sürdürme niyetinde olduğunu söyledi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı hava saldırısına sert tepki gösterdi. 

Duran açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "İsrail Meclisi’nin işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmeye yönelik sözde kararı ve hemen ardından Gazze’ye gerçekleştirilen son saldırı, İsrail yönetiminin barış gibi bir gündeminin olmadığını, aksine işgali ve soykırımı devam ettirme niyetinde olduğunu göstermektedir.

Bu son saldırı İsrail’in bölgesel barış ve huzura bir tehdit olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir.

"ZULMÜN KARŞISINDA DİMDİK DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Uluslararası toplum İsrail’in uyguladığı soykırım politikasını mahkum edecek kararlılığı sergilemelidir. Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; mazlumun yanında, adaletin ve insanlığın sesi olarak Filistin davasını savunmaya, zulmün karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz.

