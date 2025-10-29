TFF, bahis oynayan hakemleri PFDK'ya sevk etti! Zorbay Küçük de listede yönettiği son 5 maça bakın

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 152 hakemi "bahis oynama" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.PFDK'ye sevk edilen üst klasman hakemleri arasında FIFA kokartı Zorbay Küçük'ün yanı sıra Egemen Artun, Mehmet Ali Özer, Melih Kurt, Muhammed Selim Özbek, Seyfettin Alper Yılmaz ve Yunus Dursun, yer aldı.Küçük'ün Süper Lig'den yönettiği son 5 maçın ikisinin Galatasaray ve Trabzonspor mücadeleleri olması dikkat çekti.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı olduğunu tespit ettiklerini ve 152'sinin aktif bahis oynadığını ifade etti.

152 HAKEM PFDK'DA

TFF resmi internet sitesinden paylaşılan raporda futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 152 hakemi PFDK'ya sevk etti.

O isimlerden en çarpıcı olanı ise Zorbay Küçük oldu. Küçük'ün Süper Lig'de yönettiği son 5 maç dikkat çekti.

İşte Küçük'ün Süper Lig'de yönettiği son 5 maç:

Kocaelispor-Samsunspor

Başakşehir-Eyüpspor

Rizespor-Gençlerbirliği

Alanyaspor-Galatasaray

Trabzonspor-Eyüpspor