Dışişleri Bakanlığı: İsrail’in saldırıları ateşkesi açık biçimde ihlal ediyor

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu saldırıların mevcut ateşkesi açık bir şekilde ihlal ettiği vurgulandı.

İsrail bir kez daha ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye saldırdı. Dışişleri Bakanlığı, saldırılarda sivillerin hayatını kaybettiğine dair haberlerden “derin endişe” duyulduğunu belirtti.

Açıklamada, “Ateşkese tam riayet edilmesi, kalıcı barış umudunun korunması ve bölgesel güvenliğin sağlanması açısından hayati önemdedir” ifadesine yer verildi

İsrail’e ateşkese bağlı kalma ve barış ile istikrarı tehlikeye atan eylemlerden kaçınma çağrısının yinelendiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, Türkiye’nin Filistin halkıyla dayanışmasını sürdüreceği ve bölgede adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışın tesisine yönelik çabaları desteklemeye devam edeceği vurgulandı.

İSRAİL ATEŞKESE RAĞMEN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRI BAŞLATTI

Netanyahu, düzenlediği güvenlik toplantısının ardından ateşkesin devam ettiği Gazze Şeridi’ne derhal güçlü saldırılar düzenlenmesi talimatı verdi.

İsrail ordusunun talimatın ardından Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli yaşamını yitirdi.

ŞİFA HASTANESİ BİR KEZ DAHA HEDEFTE

İsrail ordusuna ait insansız hava aracı Gazze kentinin batısında Şifa Hastanesinin çevresini ve arka bahçesini füzelerle hedef aldı.

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun bombaladığı bölgeler, ateşkes anlaşması kapsamında İsrail ordusunun çekildiği Sarı Hat'tın ilerisinde bulunuyor.

