EKONOMİ

Kargo şirketi 48 bin kişiyi işten çıkardı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kargo şirketi 48 bin kişiyi işten çıkardı

ABD merkezli nakliye şirketi UPS, bu yıl 48 bin çalışanının işten çıkarıldığını bildirdi.

UPS, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, UPS'nin gelirinin bu yılın üçüncü çeyreğinde 21,4 milyar dolar olduğu aktarıldı.

Açıklamada, şirketin hisse başına karının da aynı dönemde 1,74 dolar olduğu belirtildi.

UPS'nin dönüşüm stratejisine ilişkin bilgilerin de paylaşıldığı açıklamada, daha verimli bir işletme modeline dönmek ve işi piyasa dinamiklerine daha hızlı yanıt verecek şekilde uyarlamak amacıyla başlatılan girişim kapsamında öncelikle yönetim kademelerinde olmak üzere, yaklaşık 14 bin kişinin işten çıkarıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca operasyonel iş gücünün de yaklaşık 34 bin kişi azaltıldığı kaydedildi.

Böylece UPS, bu yıl şimdiye kadar toplamda 48 bin kişinin işine son verdi.

