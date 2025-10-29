BIST 10.871
DOLAR 41,96
EURO 48,84
ALTIN 5.370,28
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da bugün bu yollar kapalı! Yola çıkacaklar dikkat

İstanbul'da bugün bu yollar kapalı! Yola çıkacaklar dikkat

İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenecek etkinlikler dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Abone ol

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Cumhuriyet Bayramı'nın 102. Yıl Dönümü Kutlamaları" kapsamında, 29 Ekim Çarşamba günü saat 05.45'ten itibaren program bitimine kadar bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Bu kapsamda belirlenen yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

"Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Edirnekapı-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Oğuzhan Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Sofular Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Halıcılar Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Akdeniz Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Akşemsettin Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Keçeci Meydan Sokak-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Hal Yolu Güney İstikameti Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar, Tatlı Pınar Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı, Kaleboyu Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı, Sulukule Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı."

Bu yollara alternatif güzergah olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu kullanılabilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Balıkesir'de yeni deprem! AFAD duyurdu
Balıkesir'de yeni deprem! AFAD duyurdu
Kargo şirketi 48 bin kişiyi işten çıkardı
Kargo şirketi 48 bin kişiyi işten çıkardı
Polisten kaçan araç tıra çarptı! Araçtan çıkıp polise ateş açan...
Polisten kaçan araç tıra çarptı! Araçtan çıkıp polise ateş açan...
Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun
Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun
Dışişleri Bakanlığı: Gazze’ye saldırılar ateşkesi ihlal ediyor
Dışişleri Bakanlığı: Gazze’ye saldırılar ateşkesi ihlal ediyor
Burhanettin Duran’dan İsrail’e sert tepki
Burhanettin Duran’dan İsrail’e sert tepki
3I ATLAS nedir 31i ATLAS bir uzay aracı mı? Dünyaya ne zaman gelecek belli oldu
3I ATLAS nedir 31i ATLAS bir uzay aracı mı? Dünyaya ne zaman gelecek belli oldu
Dışişleri Bakanlığı: İsrail’in saldırıları ateşkesi açık biçimde ihlal ediyor
Dışişleri Bakanlığı: İsrail’in saldırıları ateşkesi açık biçimde ihlal ediyor
Netanyahu talimat verdi, İsrail uçakları Gazze'yi bombaladı
Netanyahu talimat verdi, İsrail uçakları Gazze'yi bombaladı
Kenya'da bir uçağın düşmesi sonucu 11 kişi öldü
Kenya'da bir uçağın düşmesi sonucu 11 kişi öldü
Bolu'da tartıştığı eşi tarafından öldürülen kadın defnedildi
Bolu'da tartıştığı eşi tarafından öldürülen kadın defnedildi
A Milli Kadın Futbol Takımı Kosova’yı farklı geçti
A Milli Kadın Futbol Takımı Kosova’yı farklı geçti