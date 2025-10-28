3I ATLAS nedir 31i ATLAS bir uzay aracı mı? Dünyaya ne zaman gelecek belli oldu

3I/ATLAS, 2025’in en dikkat çekici astronomi keşiflerinden biri. Güneş Sistemi'ne dışarıdan geldiği bilinen 3İ/ATLAS, keşfedildiğinden beri sıradışı anomaliler gösteriyor. Harvard Üniversitesi'nden astronom Avi Loeb, bu gökcisminin “tasarlanarak Güneş Sistemi’nin içine yönlendirildiğini” ve hatta küçük “mini-sondalar” bırakıyor olabileceğini öne sürüyor. 29 Ekim'de ise...

2025 yılında Güneş sistemimize bir şey girdi. Önce kuyruklu yıldız sanıldı ama anomaliler gösterince kafalar karıştı. Bilim dünyası bu cisme 3I/Atlas ismini verdi. Yıldızlararası ziyaretçi 3I/ATLAS, NASA/Jet Propulsion Laboratuvarı'nın öngördüğü yolu takip etmiyor; Güneş'in arkasındaki gizli bir günberiye doğru hızlanıyor. 29 Ekim işte bu açıdan kritik. NASA bir süredir sessiz ve canlı teleskop verilerinin yayınını da kesmiş durumda. Harward Profesörü Avi Loeb'e göre bu cisim doğal bir kuyruklu yıldız değil, bir uzay aracı olabilir. Avi Loeb, BM'nin devreye girip önlem alması gerektiğini söylüyor. Peki ATLAS'ın rotası ve hedefi neresi? Dünya'ya en yakın noktaya ne zaman gelecek?

3I ATLAS NEDİR? BİR UZAY ARACI MI?



ATLAS, düşünüldüğünden daha büyük ve daha kütleli. Tahminler, 3I/ATLAS'ın şimdiye kadar gözlemlenen en büyük yıldızlararası nesne olabileceğini ve yoğun bir çekirdeğe sahip olabileceğini gösteriyor. 3I/ATLAS anormal derecede büyük. Çekirdeğinin 5 km'den geniş olduğu ve ağırlığının en az 33 milyar ton olduğunu tahmin ediliyor. Bunu bir perspektife oturtmak gerekirse: 3I/ATLAS'ın Ay'dan yaklaşık 2 trilyon kat daha az kütleli ve yaklaşık 700 kat daha küçük bir çapa sahip. ATLAS 3i'nin bir uzay gemisi olabileceğini düşündüren anomaliler var.

ATLAS 3i ANOMALİLERİ

1. Kuyruğu yok; Zamanından önce renk değiştirdi; • Hızlandı, yavaşladı ve tekrar hızlandı; • Rotası 2 kez değişti

2. Eşi benzeri olmayan devasa bir yapıda; 4. 33 milyar ton ağırlığında, çok ağır; Saatte 200 bin km hızla hareket ediyor;

6. Güneş sistemine tüm gezegenlerle yatay olarak hizalanmış olarak girdi;

7. Dünya'nın doğasında bulunmayan, yalnızca sanayileşmiş bir metal bulutuyla kaplı; Daha önce hiç olmadığı kadar çok siyanür var; Çok az donmuş su içeriyor;

10. Son derece negatif, eşi benzeri görülmemiş bir polarizasyona sahip;

1977'de Dünya'da aldığımız garip bir sinyalle aynı bölgeden geliyor;



BU BİR UZAY GEMİSİ Mİ? HARVARDLI PROF. NE DİYOR?

Harvard'lı Profesör Avi Loeb, ATLAS'ı en yakından takip eden ve sansürsüz olarak görüşlerini paylaşan bir isim. Harvardlı astrofizikçi Avi Loeb, 3I/ATLAS’ın sıradan bir kuyruklu yıldız olmadığını söyledi. Ona göre cismin olağan dışı kimyasal yapısı, Mars ve Jüpiter yakınlarından geçen yörüngesi ve devasa boyutları dikkate alındığında, “bilinçli olarak Güneş Sistemi’ne yönlendirilmiş” bir obje olma ihtimali göz ardı edilemezdi. Loeb, hatta bu cismin küçük “mini sondalar” bırakıyor olabileceğini de iddia etti. BM'yi önlem alması için uyaran Avi Loeb, elde edilen son görüntülerde 3I/ATLAS'tan yayılan ve çekirdeğinden yaklaşık 6.000 km uzaklıkta Güneş'e doğru yönelmiş hafif bir jet olduğunu gösterdiğini öne sürdü. Bu da onun 'Uzay gemisi' tezini doğrulayan bir veri olarak gösteriliyor.

RASTGELE DEĞİL BİR ROTASI VAR

Şu ana kadar yapılan gözlemler Atlas'ın bir kuyruklu yıldız gibi davranmadığı yönünde. Yörüngesi ekliptikle mükemmel bir şekilde hizalanmış. 3I/ATLAS'ın gelen yörüngesi, Dünya'nın ekliptik düzleminden yalnızca yaklaşık 4,89° uzaklıkta yer alıyor; istatistiksel olarak, neredeyse hiç şans eseri gerçekleşmemesi gereken çok ince bir açı. Harvard Profesörü Loeb, eğer nesne yıldızlararası uzayda rastgele yönlerden gelmişse, böyle bir hizalanmanın olasılığının yüzde 1'den az olduğunu hesaplıyor.

ATLAS 3I DÜNYAYA NE ZAMAN GELECEK?

ATLAS 3i, 3 Ekim'de Mars yakınından geçti. 29 Ekim'de güneş ile buluşmasının ardından kritik tarih Aralık ayı... Rotası ve hızı düşünüldüğünde ATLAS 3i'nin dünyaya en yakın geçiş tarihi 19 Aralık 2025 tarihi olarak belirlendi. ATLAS 3İ'nin bu yakın geçişte dünya ile arasındaki mesafe 268 milyon km olarak hesaplandı. Şu ana kadar Dünya için bir tehdit yok. Yörüngesi ve mesafeleri hiçbir risk oluşturmadığını doğruluyor.