Dışişleri Bakanlığı: Gazze’ye saldırılar ateşkesi ihlal ediyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze’ye şiddetli saldırı talimatı vermesinin ardından İsrail ordusu bölgeye yoğun bombardıman başlattı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, saldırıların ateşkesi ihlal ettiğini belirterek Tel Aviv’e istikrara zarar verecek adımlardan kaçınma çağrısı yaptı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, güvenlik toplantısı sonrası Gazze Şeridi'ne derhal şiddetli saldırılar düzenleme talimatı vermesinin ardından İsrail ordusu Gazze şehrine yoğun bombardıman başlatıldı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: HABERLERDEN DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların ateşkesi açık bir şekilde ihlal etmeye yönelik olduğu belirtilerek, Tel Aviv'e ateşkese bağlı kalması ve istikrarı zedeleyen eylemlerden kaçınması yönünde çağrı yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, ateşkesi açık biçimde ihlal etmektedir.

Saldırılar sonucunda, sivillerin hayatını kaybettiği yönündeki haberlerden derin endişe duyuyoruz.

Ateşkese tam riayet edilmesinin, kalıcı barış umudunun korunması ve bölgesel güvenliğin tesisi bakımından hayati önem taşıdığını bir kez daha vurguluyoruz.

TÜRKİYE'DEN İSRAİL'E ÇAĞRI

İsrail’e, ateşkese bağlı kalması ve barış ile istikrarı zedeleyen eylemlerden kaçınması yönündeki çağrımızı yineliyoruz.

Türkiye, Filistin halkıyla dayanışmasını sürdürecek ve bölgede adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışın sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeye devam edecektir.

'İSRAİL'İN SALDIRGAN POLİTİKALARINI KINAMAKLA YETİNMEMELİ'

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ise NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun Gazze'de ateşkese rağmen İsrail ordusuna şiddetli saldırılar düzenleme talimatı vermesine tepki gösterdi.

Netanyahu'nun, Gazze'de süren ağır insani yıkıma rağmen ordusuna yeni saldırılar düzenleme talimatı vermesinin, barış çabalarına doğrudan bir saldırı niteliği taşıdığını belirten Ala, "Bu karar, bölgedeki sivillerin güvenliğini hiçe sayan, diplomatik çözüm yollarını tahrip eden ve uluslararası toplumun barış çağrılarını alenen hiçe sayan bir politikanın ürünüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Efkan Ala, bu tür adımların, katliam odaklı bir zihniyetin yansıması olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gazze'de yaşananlar, herhangi bir güvenlik gerekçesiyle açıklanamayacak ölçüde sistematik bir soykırıma dönüşmüştür. Artık İsrail'in diplomasiyi kullanarak uluslararası toplumu oyalamasına izin verilmemelidir. Uluslararası toplum, İsrail'in saldırgan politikalarını 'kınamakla' yetinmemeli, uluslararası hukuk mekanizmalarını işletmek, yaptırım süreçlerini devreye sokmak ve sivillerin korunması için bağlayıcı adımlar atmak zorundadır. Aksi takdirde bu sessizlik, işlenen ihlallere dolaylı bir onay anlamına gelecektir. Gazze'deki trajedi, politik hesapların ötesinde, insanlık vicdanının sınandığı bir eşiğe dönüşmüştür. Bu noktada susmak, suça ortak olmak demektir."