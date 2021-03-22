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Isparta'da dini nikahlı eşi bıçaklanan kadın: Ben gebereceğime o gebersin

ISPARTA'da bir kadın, hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu dini nikahlı eşinin, ağabeyi tarafından bıçaklanmasının ardından 'ben gebereceğime o gebersin' diye konuştu.

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Olay, saat 00.15 sıralarında Turan Mahallesi Hilmi Çakmakçı Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Dursun Y., dini nikahlı eşi Pınar Ç.’nin evine gitti. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Bu sırada olay yerine gelen Pınar Ç.’nin abisi Avni Ç. de tartışmaya dahil oldu.

Tartışma sırasında Pınar Ç., cep telefonundaki KADES butonunu basarak, polisten yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine emniyet ekipleri sevk edildi. Bina dışında süren tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Avni Ç., Dursun Y.’yi bıçakla kol ve bacağından yaraladı.

Dursun Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, elinde bıçak bulunan Avni Ç.’yi etkisiz hale getirerek, gözaltına aldı. "Ben gebereceğime o gebersin" diyerek dini nikahlı eşine tepki gösteren Pınar Ç., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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