İsmail Kartal'ı istifaya götüren su şişesini atan taraftarın kimliği tespit edildi Fenerbahçe Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında İtalyan ekibi Roma ile oynanan maçta teknik direktör İsmail Kartal'a su şişesi atan taraftarın kimliği tespit edildi. Taraftara men cezası verilirken İsmail Kartal'ın bu olaya çok üzüldüğü söylenmişti.