İsmail Kartal'ı istifaya götüren su şişesini atan taraftarın kimliği tespit edildi
Fenerbahçe Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında İtalyan ekibi Roma ile oynanan maçta teknik direktör İsmail Kartal'a su şişesi atan taraftarın kimliği tespit edildi. Taraftara men cezası verilirken İsmail Kartal'ın bu olaya çok üzüldüğü söylenmişti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın istifa kararının ardından, Roma maçında bir Fenerbahçe taraftarının kendisine su şişesi fırlattığı ortaya çıkmıştı.
BU YÜZDEN ÇOK ÜZÜLDÜ
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ın görevinden istifa etmesi hakkında yaptığı açıklamada, tecrübeli teknik adama tribünlerden su şişesini atıldığını söylemişti.
Yıldırım, "İsmail Kartal'ın kafasına şişe attılar ya bu akşam! Ondan dolayı üzüntülü, sebep bu" demişti.
O KİŞİ YAKALANDI
İsmail Kartal'a su şişesi fırlatan şahsın yakalandığı açıklandı. Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:
-"Şampiyonlar Ligi'nde sahamızda AS Roma ile oynadığımız karşılaşma sırasında teknik direktörümüz İsmail Kartal'a yönelik şişe atma eylemini gerçekleştiren şahsın kimliği, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla tespit edilmiş ve ifadesi alınmıştır. Şahıs hakkında 6222 sayılı kanun kapsamında seyirden men tedbiri uygulanmıştır."