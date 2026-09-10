Telefonunu kapatıp kayıplara karışan CHP'li başkan Erdoğan'ın masasında ortaya çıktı

FOÇA'nın CHP'li belediye başkanı Saniye Bora Fıçı, telefonlarını kapatıp ortadan kaybolmuştu. AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar bulunan Saniye Bora Fıçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında görüntülendi.

CHP'den gelen telefonlara çıkmayan Saniye Bora Fıçı, AK Parti'li kadın belediye başkanlarıyla birlikte AK Parti Genel Merkezinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

AK PARTİ SAYFASINDAN PAYLAŞILDI

CHP'den istifa edeceği söylenen Saniye Bora Fıçı'nın henüz istifasını vermeden yaptığı bu ziyaret gündem oldu. Toplantının ardından çekilen toplu fotoğraf, AK Parti'nin resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

Fotoğraf, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kadın belediye başkanlarımızı kabul etti" notuyla yayımlandı.