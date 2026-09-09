İzmir Karabağlar’da banka çalışanları rehin alındı: 5 çalışan kurtarıldı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bulunan bir banka şubesinde yaşanan silahlı rehine olayıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, olayın 9 Eylül 2026 günü saat 16.30 sıralarında İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldiği belirtildi. Açıklamaya göre, C.A. isimli şahıs banka şubesine geldikten sonra özel güvenlik görevlisine ait silahı alarak içeride bulunan 5 banka çalışanını rehin aldı.

Rehine alınan 5 çalışan kurtarıldı

İhbar üzerine ilgili güvenlik birimleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Ekipler tarafından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, banka çevresi kontrol altına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasında, müzakere ekipleri ve özel harekât unsurlarının yürüttüğü çalışmalar sonucunda rehin alınan 5 banka çalışanının güvenli şekilde kurtarıldığı bildirildi. Çalışmaların ardından şüpheli C.A. gözaltına alındı.

Soruşturma başlatıldı

Olayın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın etkin ve koordineli şekilde yürütülmesi amacıyla 2 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği açıklandı. Başsavcılık açıklamasında, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.