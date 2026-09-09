Kütletme faciası! Kardeşi anlattı, son anlarında meğer...

Berat Topay ile birlikte Şenol Karataş'ın evine giden Sinan Topay, olay öncesinde yaşananları anlattı. Şenol Karataş'ı yıllardır tanıdıklarını belirten Topay, emniyet ifadesinde şunları söyledi:

"Dün yani 21.05.2026 günü saat 21:00 sıralarında abim Berat Topay ile birlikte Şenol Karataş isimli şahsın evine gittik. Bahse konu adrese gitme amacımız abimin yaklaşık bir iki haftadır sırtında ve boynunda ağrılar olmasıydı. Şenol isimli şahsın yanına gitme sebebimiz ise Şenol'un hacamat, kütletme, kupa terapisi ve masaj işi yapmasıdır. Şenol isimli şahsı yaklaşık 4-5 yıldır tanırız ve bu süreçte yaklaşık 10 defa tedavi amaçlı Şenol'un yanına gitmişliğimiz vardır."

"KÜTLETME DOKUNUŞUNDAN SONRA FENALAŞTI"

Eve gittikten sonra Şenol Karataş'ın ağabeyine masaj yapmaya başladığını belirten Sinan Topay, boyun kütletme işleminin ardından yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Bugün de abimle bahse konu adrese gittikten sonra Şenol abime masaj yapmaya başladı.

Masajın devamında Şenol tedavi amacıyla abimin boyun kısmını kütletti. Bunun üzerine abim kendini kötü hissettiğini söyledi.

Kendini kötü hissedince ben ve Şenol abimi düz bir yere alarak sırt üstü yatırdık. Yaklaşık 5 dakika sonra abim kendini daha kötü hissettiğini söyleyerek yavaş yavaş bilincini kaybetmeye başladı."

"DURUMU DÜZELMEDİ, KALBİ DURDU"

Ağabeyinin bilincini kaybetmesinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığını belirten Sinan Topay, sağlık ekiplerinin müdahalesi ve hastanede yaşananları şöyle aktardı:

"Abimin kötü olmasından dolayı hemen sağlık ekiplerini aradım ve bu süre zarfında abim kendisine gelsin diye yardım ettim fakat abimin durumunda değişen bir durum olmadı. Sağlık ekipleri geldiğinde ise abimin bilinci kapalıydı. Daha sonra abimi ambulans eşliğinde hastaneye kaldırdılar. Ben de Şenol ile birlikte hastaneye gittim. Hastanede ise doktorlar abimin kalbinin durduğunu ve müdahale ettiklerini, şu an ise entübe olduğunu söylediler."

"DAHA ÖNCEKİ TEDAVİLERİN AYNISINI YAPTI"

Sinan Topay, ifadesinin sonunda olayda kasti bir durum olduğunu düşünmediğini belirterek şunları söyledi:

"Biz abimle tedavi amacıyla gittik ve Şenol ise daha öncesinden de yaptığı tedavilerin ve masajların aynısını yaptı. Ayrıca Şenol'un yapılan bu tedavi ve masajlar ile alakalı sertifikası olduğunu biliyorum. Konu ile alakalı bildiklerim bunlardan ibarettir."

Sabah'ta yer alan haberde, olayın ardından Kasımpaşa Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan Şenol Karataş, çıkarıldığı adli makamlarca 1219 Sayılı Kanun'a muhalefet ve "Taksirle Ölüme Neden Olma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Sinan Topay'ın emniyette verdiği ve olayın ayrıntılarını anlattığı ifade, soruşturma dosyasına girdi.