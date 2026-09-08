Burcu Köksal’dan Özgür Özel’e “Kocanı boşa” çıkışı: Yargıya başvuracağız

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, tv100’deki programda adının ve eşi Yasin Köksal hakkında geçmişte gündeme gelen iddiaların konuşulmasının ardından Gazeteci Hadi Özışık’a mesaj gönderdi. Köksal, eşi hakkında herhangi bir yolsuzluk bulunmadığını belirterek, söz konusu iddialarla ilgili savcılığın AK Parti’ye katılmasından aylar önce takipsizlik kararı verdiğini söyledi. Köksal ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine “Kocanı boşa” şeklinde mesajlar gönderdiğini savunarak, hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı.

60 MİLYON TL İDDİASI 2024’TE GÜNDEME GELMİŞTİ

Köksal’ın mesajında sözünü ettiği tartışmanın geçmişi 2024 yılına uzanıyor. Dönemin CHP Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Turalı, Köksal’ın eşi Yasin Köksal ile belediye iştiraki YÜNTAŞ’ın Genel Müdürü Kemal Doğan hakkında çeşitli iddialarda bulunmuştu. Turalı, avukatlığını yaptığı bir şirket ile belediye arasındaki imar uyuşmazlığı kapsamında şirketten YÜNTAŞ hesabına 60 milyon TL yatırılmasının istendiğini öne sürmüştü. İddiaların ardından Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Yaklaşık bir yıl süren soruşturmanın ardından Temmuz 2025’te dosyada kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği kamuoyuna yansıdı. Yasin Köksal da kararın ardından yaptığı açıklamada “60 milyon TL rüşvet” iddiasının gerçeği yansıtmadığını savunmuştu. Yasin Köksal daha önce tv100’e yaptığı açıklamada ise söz konusu CHP’li eski gençlik kolları yöneticisinin önce belediye meclis üyesi olmak, ardından YÜNTAŞ’ın hukuk müşavirliğini üstlenmek istediğini; Burcu Köksal’ın bu talepleri kabul etmemesinin ardından kendisi hakkındaki iddiaların ortaya atıldığını ileri sürmüştü.

“KOCANI BOŞA” TARTIŞMASI

Burcu Köksal’ın mesajında yer verdiği bir diğer konu ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le yaşadığı “kocanı boşa” tartışması oldu. Özel, Mayıs ayında yaptığı açıklamada Köksal’la yaptığı görüşmede, eşinin bir yanlışının bulunması halinde “gerekirse kocanı boşa” dediğini kabul etmişti. Köksal ise daha önce tv100’e yaptığı açıklamalarda Özel’in kendisine “kocandan boşan” şeklinde mesaj yazdığını öne sürmüştü.

KÖKSAL: YARGIDA HAKKIMIZI ARAYACAĞIZ

Köksal, Hadi Özışık’a gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı: “Eşimle ilgili herhangi bir yolsuzluk yok. Belediye meclis üyesi yapmak istemediğim ve belediye iştirakinin avukatlığını vermediğim CHP eski Gençlik Kolları Başkanı ile genel merkez uzantılarının attığı iftiraya yargı, AK Parti'ye katılmadan yaklaşık 10 ay önce takipsizlik kararı verdi. Özgür Özel'in AK Parti'ye katılmadan birkaç gün evvel bana ‘Kocanı boşa’ diye mesajlar attığı doğrudur. Zaten gecenin bir vaktinde arayıp mesajlar atan birisi. Bu nedenle kendisiyle ilgili yargıda hakkımızı arayacağız.”