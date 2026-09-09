Savcılıkta paranın kaynağı sorulan Hülya Gökçek'ten dikkat çeken yanıt

Gazeteci İsmail Saymaz, Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek’in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda verdiği ifadelerin ayrıntılarını köşesine taşıdı.

Saymaz’ın aktardığına göre soruşturmanın odağında Almanya’da kurulan şirket, yaklaşık 4,5 milyon Euro’luk para transferi ve Düsseldorf’ta alınan taşınmaz bulunuyor.

Saymaz, “Gökçeklerin sermayesi düğünde doğumda gelmiş” başlıklı yazısında, Hülya Gökçek’in Almanya’daki taşınmazın finansmanına ilişkin açıklamalarına yer verdi.

4,5 MİLYON EURO’LUK TRANSFER SORULDU

Saymaz’ın aktardığına göre Hülya Gökçek, 2022 yılında Almanya’da kurduğu HAMAG GmbH şirketine yapılan yaklaşık 4,5 milyon Euro’luk transfer hakkında ifade verdi. Hülya Gökçek, paranın kaynağına ilişkin şunları söyledi:

“Yaklaşık 4.5 milyon Euro’yu Düsseldorf’ta aldığımız binanın satış bedeli olarak ben gönderdim. Adıma kayıtlı banka hesabından parça parça 1.5 yılda gönderdim.”

Paranın kaynağı sorulan Gökçek, şu karşılığı verdi:

“Düğünümden kalan altınlar, ailem, eşimin ailesinden aldığımız desteklerdir.”

Saymaz’ın yazısına göre Gökçek, Düsseldorf’taki binanın alınabilmesi için kendisi, eşi ve şirketleri adına kayıtlı 10’dan fazla taşınmazın satıldığını da savundu.

DÜĞÜN VE DOĞUM HEDİYELERİ

Hülya Gökçek, söz konusu altınların düğününde ve iki çocuğunun doğumunda hediye edildiğini belirterek şöyle dedi:

“Düğün takıları şahsıma aittir. Bunları peyderpey bozdurdum, nakte çevirdim. Altınlar fiziki olarak bendeydi. Bir kısmını bozdurup HAMAG’a nakit olarak gönderdim.”

Saymaz, Gökçek’in altınların bozdurulması ve taşınmaz satışlarından elde edilen gelirlerle ilgili belgeleri ifade sırasında sunmadığını yazdı.

Gökçek’in belgelerle ilgili “Tek tek ibraz edeceğim” dediğini aktaran Saymaz, savcılığın dekontların teslimini beklediğini belirtti.