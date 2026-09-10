Eğer doğruysa Mansur Yavaş 2 haftaya AK Parti'ye geçiyor Erdoğan 'buyursun gelsin' demiş

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin yankıları sürerken siyaset kulislerini hareketlendiren bomba gibi iddialar arka arkaya geldi. En çarpıcı iddiayı dillendiren Gazeteci Gürkan Hacır oldu. Gürkan Hacır'ın, iki ayrı haber kaynağından aldığı bilgilere göre Mansur Yavaş kısa süre içinde CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılacak. TGRT temsilcisi ise bomba görüşmenin perde arkasını aktardı. Mansur Yavaş görüşmek istemiş Erdoğan da 'Buyursun gelsin' demiş.

CANLI YAYINDA OLAY İDDİA

TGRT Haber'de yayınlanan Taksim Meydanı programında Gazeteci Gürkan Hacır, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından kulislerde konuşulanları ekrana taşıdı.

2 HAFTAYA İSTİFA EDİP AK PARTİ'YE KATILACAK

Kaynaklarıyla yaptığı görüşmeleri aktaran Hacır, AK Parti'ye katılma iddialarının konuşulduğunu şu sözlerle aktardı:

-"İki ayrı haber kaynağından birbirinden bağımsız ikisinin de söylediği 'CHP'den kısa bir süre içerisinde istifa edecek. Bu bir iki hafta içerisinde olacak. Ardından da AK Parti 'ye katılacak. Artık buradan da geri dönüş yok şeklinde bana mesajlarını yazdılar."

"GÖRÜŞMEYİ MANSUR YAVAŞ İSTEDİ"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik talebin Mansur Yavaş'tan geldiğini açıklayarak şunları söyledi:

"Herkesi şaşırtan bir gelişme. Görüşme talebi Mansur Yavaş'tan gelmiş. Daha önce de uzun zaman önce yaklaşık 6 yıl önce baş başa görüşme olmuştu. Yani zaten siyasi geçmiş itibarıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yapmış bir isim.

Cumhur İttifakı'yla çok ters düşmeyeceğini söyleyen ve bir an önce bu ayrılığın birliktelikle sonuçlanmasını isteyen danışmanları ve yakın arkadaşları vardı. Bu aracılar vasıtasıyla temas trafiği sürüyordu.

ERDOĞAN : BUYURSUN GELSİN DEMİŞ

Bugünkü görüşme de böyle gerçekleşmiş. Sayın Cumhurbaşkanı'na "Mansur Bey bir gelmek istiyor, randevu istiyor" diye arz edilmiş aracılar vasıtasıyla zaten. Randevu talebi de resmini olarak iletiliyor.

-Tabii gelsin buyursun görüşelim şeklinde karşılık verilince bugün bu görüşme gerçekleşti. Talep dediğim gibi Sayın Mansur Yavaş'tan geliyor."

MANSUR YAVAŞ NE DEDİ?

Gündeme bomba gibi düşen görüşmeye ilişkin Mansur Yavaş X'teki hesabından açıklama yaptı. Erdoğan'a teşekkür eden Mansur Yavaş şunları söyledi: