Suç örgütü lideri İslam Yakut kimdir? Hangi suçlardan ceza aldı, neden gündeme geldi?

İslam Yakut’un adı geçmişte yürütülen uyuşturucu ve suç örgütü soruşturmaları nedeniyle yeniden araştırılıyor. “İslam Yakut kimdir?”, “İslam Yakut hangi suçlardan ceza aldı?”, “İslam Yakut neden hapse girdi?” ve “İslam Yakut cezaevinden nasıl firar etti?” gibi sorular merak ediliyor. Yargı kayıtlarında Yakut’un suç örgütünü yönlendiren isim olarak değerlendirildiği ve uyuşturucu ticareti suçundan mahkûm edildiği görülüyor. Peki İslam Yakut’un dosyasında neler yaşandı? İşte ayrıntılar.

SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ İSLAM YAKUT KİMDİR?

İslam Yakut, 1966 doğumlu ve geçmişte İstanbul’da yaşayan bir isim. Anayasa Mahkemesi kararında Yakut hakkında suç örgütü yöneticiliği, suç örgütü faaliyeti kapsamında uyuşturucu madde ticareti ve silah mevzuatına aykırılık suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtiliyor. Yakut, 18 Haziran 2009’da gözaltına alındı ve 20 Haziran’da tutuklandı.

İSLAM YAKUT HANGİ SUÇLARDAN YARGILANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yakut hakkında suç örgütü kurma ve yönetme ile örgüt faaliyeti kapsamında uyuşturucu ticareti yapma suçlarından dava açtı. Mahkeme kararında, “Abi” lakabıyla anılan Yakut’un diğer sanıklara talimat verdiği, organizasyonu yönlendirdiği ve uyuşturucu sevkiyatını organize ettiği değerlendirmesi yer aldı. Mahkeme bu gerekçelerle Yakut hakkında mahkûmiyet kararı verdi.

İSLAM YAKUT KAÇ YIL HAPİS CEZASI ALDI?

Dönemin haberlerine göre İslam Yakut, uyuşturucu ticareti dosyasında 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bazı haberlerde ceza 18 yıl olarak yuvarlak biçimde aktarıldı. Yakut, cezasının önemli bölümünü Silivri Cezaevi’nde geçirdi ve daha sonra açık cezaevine geçti.

İSLAM YAKUT CEZAEVİNDEN NASIL FİRAR ETTİ?

Habertürk’ün 2018 tarihli haberine göre Yakut, yaklaşık 6 yıl kapalı cezaevinde kaldıktan sonra açık cezaevine geçti. Üniversite sınavına girip bir programa kayıt yaptıran Yakut’un eğitim için cezaevinden izinli çıktığı, daha sonra üniversiteye gittikten sonra cezaevine dönmediği bildirildi. Bunun üzerine hakkında firar işlemi başlatıldı.

İSLAM YAKUT VE ZEKERİYA ÖZ OLAYI NEYDİ?

Yakut’un adı 2018’de eski savcı Zekeriya Öz hakkında yaptığı açıklamalarla da gündeme geldi. Yakut, cezaevindeyken kendisine bir avukat gönderildiğini, tahliye karşılığında önce 2 milyon, ardından 3 milyon dolar istendiğini ve kendisine “gizli tanık ol” teklifinde bulunulduğunu öne sürdü. Bu ifadeler Yakut’un kendi iddiaları olarak haberleştirildi.

İSLAM YAKUT İLE ANADOLU AJANSI ÇALIŞANI AYNI KİŞİ Mİ?

Hayır. İnternette “İslam Yakut” adıyla Anadolu Ajansı fotoğrafçısı ve medya çalışanına ait çok sayıda içerik de bulunuyor. Bu kişiyle suç örgütü ve uyuşturucu davasında adı geçen İslam Yakut’u birbirine karıştırmamak gerekiyor. Arama sonuçlarında aynı ismin farklı kişilere ait içeriklerde geçmesi nedeniyle biyografi hazırlanırken kaynak ayrımı önem taşıyor.