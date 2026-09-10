İsmail Kartal Fenerbahçe tarihinde bir ilki başardı!
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli ekibin başında Şampiyonlar Ligi'nde puan alan ilk Türk teknik direktör oldu.
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe sahasında Roma ile 1-1 berabere kaldı.
Bu sonucun ardından sarı-lacivertli ekip, Devler Ligi'ne 1 puanla başladı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli ekibin başında Şampiyonlar Ligi'nde puan alan ilk Türk teknik direktör oldu.