Maltepe'de kiracı ev sahibi karı kocayı öldürdü avukatı vurdu özel harekat çağrıldı

MALTEPE Gülsuyu Mahallesi'nde ev sahibi ile kiracı arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CAMA ÇIKIP EV SAHİPLERİNİ KURŞUNLADI

Cama çıkan kiracı Mehmet T. tartıştığı ev sahibi Osman A., ev sahibinin eşi Nursen A. ile olay yerinde bulunan Avukat Emir Ali S.’yi silahla vurdu. Saldırıda ev sahibi çift yaşamını yitirirken, olay yerinde bulunan avukat ise ağır yaralandı.

3 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada korkunç olaya ilişkin açıklama yaptı. Ev sahibi çifti öldüren Mehmet T. isimli kişinin daha önce de tehdit ve hakaretten 3 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Valilik açıklamasında olaya ilişkin şu bilgiler verildi:

-"10.09.2026 Perşembe günü saat 13.10 sıralarında Maltepe İlçesi Gülsuyu Mahallesi Taşocağı Sokak’ta meydana gelen olayda ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüşmüştür.



-Kiracı Mehmet T. İsimli şahıs (Tehdit ve Hakaret konularından 3 suç kaydı mevcut ), ev sahibi Osman A., ev sahibinin eşi Nursen A. ve olay yerinde bulunan Avukat Emir Ali S.’yi silahla vurmuştur. Silahlı saldırıda ev sahibi ve karısı olay yerinde hayatını kaybetmiş, Avukat Emir Ali S. ağır yaralanmıştır. Yaralı şahıs, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır.

ÖZEL HAREKAT YAKALADI