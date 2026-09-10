Mahkemeden Mehmet Akif Ersoy kararı

'Çoklu cinsel birliktelik', 'uyuşturucu' suçları kapsamında faaliyet gösterdiği iddia edilen ve liderliğini gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un yaptığı öne sürülen 'Mehmet Akif Suç Örgütü' davasının ilk celsesi, bugün görüldü.

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülecek olan duruşmada, aralarında Ersoy’un da bulunduğu 7 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

TUTUKLUĞA DEVAM KARARI

Mahkeme, Mehmet Akif Ersoy’un tutukluluğunun devam etmesine hükmetti.

Tutukluluğuna devam kararı verilen bir başka isim ise Mustafa Manaz olurken dava kapsamında Ufuk Tetik tahliye edildi.

Duruşma 9 Ekim’e ertelendi.

HAKKINDA YER ALAN İDDİALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 11 kadın, mağdur olarak yer aldı.

İddianamede; Mehmet Akif Ersoy, Ahmet Göçmez, Mustafa Manaz, Nurullah Mahmut Dündar, Taner Çağlı, Tolga Aykut ve Ufuk Tetik ise şüpheli olarak yer aldı.

11 eylemin yer aldığı 96 sayfalık iddianamede; 2 Kasım 2025 tarihinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığına gelen ihbarda Mehmet Akif Ersoy, Ela Rumeysa Cebeci ve Merve Sarı’nın uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandıklarını, Mehmet Akif Ersoy’un eğlence tarzında etkinlikler düzenleyerek bu ortamda uyuşturucu ve uyarıcı madde temin ettiği, çevresinde bulunan kadınlara uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandırarak, kadınların iradesini zayıflatıp birden fazla kişiyle birlikte bu kadınlarla cinsel birliktelik yaşadıkları şeklindeki ihbara istinaden Mehmet Akif Suç Örgütü’ne yönelik soruşturma işlemlerine başlanıldığı kaydedildi.

UYUŞTURUCU VE ÇOKLU CİNSEL BİRLİKTELİK

Eylemlerin örgüt kapsamında işlendiği belirtilen iddianamede, örgüt lideri Mehmet Akif’in arkadaş ve iş çevresinden tanıdığı örgüt üyeleri ile sıkça uyuşturucu madde partileri düzenlediği, bu partiler esnasında cinsel duygularını tatmin etmek amacıyla örgüt üyelerini ve mağdurları kullandığı belirtildi.

MEHMET AKİF ERSOY'A TAHLİYE VAADİNDE BULUNAN 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mehmet Akif Ersoy’un normalin dışında bir cinsel yaşantısının olduğu, mağdurlarla ve örgüt üyeleri ile birlikte çoklu ilişkiye girdiği, çevresindekileri de bu ilişkilerin tarafı olarak kullandığı, örgüt üyelerinin de kişisel menfaat karşılığında kendi çevrelerindeki kadınları bu ilişkinin tarafı haline getirdikleri iddianamede kaydedildi.

Şüphelilerin düzenlemiş oldukları partilerde önce uyuşturucu madde kullanımı yoluyla mağdurların karar alma süreçlerini etkiledikleri, ardından da doğruluk mu cesaret mi oyununu oynayarak oyun içerisinde cinsel içerikli sorularla ve isteklerle mağdurların tepkilerini ölçerek çoklu cinsel ilişkiye girmelerini sağladıkları belirtildi.