İsmail Kartal istifa etti! Fenerbahçe’den neden ayrıldı, yerine kim gelecek?

Fenerbahçe’de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Roma ile oynanan karşılaşmanın ardından beklenmedik bir teknik direktör gelişmesi yaşandı. “İsmail Kartal istifa etti mi?”, “İsmail Kartal neden istifa etti?”, “Fenerbahçe’den neden ayrıldı?” ve “Yeni teknik direktör kim olacak?” gibi sorular araştırılıyor. Kartal, maçın ardından görevini bıraktığını açıkladı. Peki İsmail Kartal’ın istifa kararının arkasında ne var, Fenerbahçe bundan sonra nasıl bir yol izleyecek? İşte ayrıntılar...

İSMAİL KARTAL İSTİFA ETTİ Mİ?

Evet. İsmail Kartal, Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ayrılık kararı, sarı-lacivertlilerin Roma ile oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından geldi. Kartal maç sonrasında oyuncularına teşekkür ederek görevinden ayrıldığını duyurdu. Böylece 2026-2027 sezonu başında yeniden Fenerbahçe’nin başına geçen deneyimli teknik adamın sarı-lacivertli ekipteki dördüncü dönemi sona erdi.

İSMAİL KARTAL NEDEN İSTİFA ETTİ?

İsmail Kartal’ın istifa kararının ayrıntılı gerekçesi henüz kapsamlı biçimde açıklanmadı. Ancak sezonun ilk haftalarında ligde alınan sonuçlar, Beşiktaş derbisindeki mağlubiyet ve teknik kadro üzerindeki baskı son günlerde artmıştı. Buna rağmen Fenerbahçe, Roma karşısında 1-1 berabere kaldı ve oyun olarak güçlü bir performans ortaya koydu. Kartal’ın bu maçın hemen ardından görevini bırakması bu nedenle sürpriz olarak değerlendirildi.

İSMAİL KARTAL ROMA MAÇI SONRASI NE DEDİ?

Maç sonrası gelen bilgilere göre Kartal, oyuncularına teşekkür ederek görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kararın doğrudan maç sonucundan mı yoksa yönetimle daha önce yaşanan görüş ayrılıklarından mı kaynaklandığı konusunda şu an için resmi ve ayrıntılı bir açıklama bulunmuyor. Fenerbahçe yönetiminin de ayrılık sürecine ilişkin ayrıca açıklama yapması bekleniyor.

FENERBAHÇE-ROMA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçında Roma ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Maç öncesinde Kartal, Roma’nın güçlü kadrosuna dikkat çekmiş ve rakibi ayrıntılı biçimde analiz ettiklerini söylemişti. Sarı-lacivertli ekip karşılaşmada galibiyete yaklaşsa da sahadan bir puanla ayrıldı.

İSMAİL KARTAL’IN FENERBAHÇE SÖZLEŞMESİ NE ZAMANA KADARDI?

İsmail Kartal, 2026 yazında Fenerbahçe ile yeniden anlaşmıştı. TFF kayıtlarında sözleşmesinin 26 Haziran 2026’da başladığı ve 30 Haziran 2027’ye kadar devam ettiği görülüyordu. İstifa kararıyla birlikte sözleşmenin fesih süreci ve mali detayların kulüp tarafından ayrıca duyurulması bekleniyor.

FENERBAHÇE’NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

İsmail Kartal’ın istifasının ardından gözler Fenerbahçe yönetimine çevrildi. Sarı-lacivertli kulüp henüz yeni teknik direktör konusunda resmi bir isim açıklamadı. Kulübün kısa süre içinde geçici teknik sorumlu veya kalıcı teknik direktör için karar vermesi bekleniyor. Resmi açıklama gelene kadar gündeme gelen isimleri kesinleşmiş bilgi olarak değerlendirmemek gerekiyor.