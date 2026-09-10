4 belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor İsmail Saymaz tek tek açıkladı
İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından 3 CHP'li ve 1 Yeniden Refah Partili belediye başkanının AK Parti'ye geçeceğini öne sürdü.
Yayınlama Tarihi:
Güncelleme Tarihi:
İzmir’in Foça, Kayseri’nin Felahiye ve Akkışla ilçeleri ile Muş’un Sungu beldesindeki belediye başkanları AK Parti'ye transfer olacak.
Saymaz, paylaşımında "Bugün İzmir Foça’nın yanı sıra CHP’li Kayseri Felahiye ve Akkışla belediye başkanları da AK Parti’ye katılıyor. Yeniden Refah Partisi’nden seçilen Muş’un Sungu beldesi de rozet takacak dördüncü belediye." ifadelerine yer verildi.