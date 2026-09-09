Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nikah daveti

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu cumartesi eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun oğlunun nikah töreni var. Davet edilenler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da yer alıyor" bilgisini paylaştı.

Öte yandan Davutoğlu'nun soruşturmadan önce davet ettiği, Erdoğan'dan henüz cevap gelmediği kaydedildi.

"CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET" SORUŞTURMASI

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, 2021 yılında Bingöl'ün Genç ilçesindeki ziyareti sırasında kendisine gelen bir soru üzerine verdiği yanıt sosyal medyada dolaşıma girmişti.

Davutoğlu o videoda, "Benden sonraki bakanlar gibi bir kuruş haram lokma yemedim. Onlara da 'Haram lokma yemeyin' dedim. Yediler. Çevrelerini zengin ettiler. Damadını bakan yaptı. Akrabalarını zengin etti. Beş tane müteahhide Türkiye'yi peşkeş çekti" ifadelerini kullanmıştı.