Suriye'de tepki çeken karar! Türkçeyi kaldırıp yerine bu dili getirdiler

Suriye genelinde Türkçenin seçmeli dil kategorisinden çıkarılarak yerine Fransızcanın getirilmesi büyük tepkiye neden oldu. Türkiye gazetesinden Yılmaz Bilgen'in haberine göre Suriye makamları kararı “yeni müfredatın önümüzdeki eğitim-öğretim dönemine yetişmemesi sebebiyle Esad dönemi müfredatının uygulanması” olarak açıkladı. Türkmen milletvekilleri, Türkmen Meclisi ve Türkmen Sivil Toplum Kuruluşları ortaya çıkan mağduriyetin giderilmesi için Suriye Millî Eğitim Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı düzeyinde girişim başlattı. Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği de ilgili makamlarla bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

YÜZ BİNLER MAĞDUR

Yeni yönetimin “Esad dönemi müfredatının zorunlu tatbiki” olarak ifade ettiği karar 2017 yılından bugüne başarıyla uygulanan modelin topyekûn imhası anlamına geliyor.

Suriye Türkmen Meclisi alınan karar sonrası kapsamlı bir eğitim raporu hazırlayıp Suriye Millî Eğitim Bakanlığı yetkililerine sundu. Suriye Türkmen Meclisi Halep Sorumlusu Hüseyin İsa, bu uygulama sebebiyle sadece Türkmenlerin değil Suriye geneli yüz binlerce öğrencinin ciddi mağduriyet yaşayacağını ifade etti.

On binlerce ailenin gönüllü geri dönüş yaptığını hatırlatan İsa “Bu çocukların çoğu ilk, orta ve yüksek eğitimlerini Türkiye’de gördü. Şimdi hangi seviyede olursa olsun Suriye’ye dönen bu öğrencilerin Türkçe donanımlarını sıfırlamak zorunda kalacak. Türkiye ve Suriye arasında bu savaş dönemi olağanüstü kardeşlik köprüleri kuruldu. Tarihte hiç olmadığı kadar dil, tarih, kültür yakınlaşması oldu. Âdeta etle tırnak hâline geldik. Suriye devrimiyle bu ilişki ağı çok daha özel boyut kazandı. Bu kazanımları hiçbir biçimde heba etmemeliyiz” dedi.

KARARNAME ÇIKARILMALI

Suriyeli milletvekilleri, Türkmen Meclisi yöneticileri ve STK temsilcileri Türkçe’nin yeni müfredatta seçmeli olmaktan çıkarılmasının toplum genelinde şaşkınlığa yol açtığını belirtti.

Türkmenler ve 15 yıllık dönemde göçe mecbur kalan ve çocukları Türkiye’de eğitim gören aileler, Türkçe için de kararname hazırlanmasını istiyor. Türkçenin de yeni müfredatta seçmeli dil hâline getirilmesi talep ediliyor.