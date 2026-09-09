Süper Lig devinin 30 milyon euro teklif ettiği golcüyü açıkladılar

İsviçre Ligi ekiplerinden Sion'un başkanı Christian Constantin, takımın genç golcüsü Winsley Boteli hakkında açıklamalarda bulundu. Constantin, Galatasaray'ın transferde ödemeye hazır olduğu rakamı da paylaştı.

İşte Christian Constantin'in sözlerinden öne çıkanlar:

'GALATASARAY ÖDEMEYE HAZIR OLDUĞUNU SÖYLEDİ'

"Galatasaray bu miktarı (30 milyon euro) karşılamaya hazır olduğunu söyledi. İlk olarak Winsley'nin bu yaz hiçbir yere gitmeyeceğini söyledim. İkincisi, bunu söylemeden şunu belirtmeliyim. Galatasaray'ı gerçekten seviyorum ancak Winsley'nin kariyerindeki bir sonraki adım için tamamen yanlış bir kulüp."

'ONUN İÇİN DOĞRU BİR YER DEĞİL'

"Menajerine ve babasına Winsley için tutarlı bir kariyer planı yapacağımıza söz verdim. Bu şu anlama geliyor, bir sonraki kulübünün seçimi dikkatlice düşünülmeli. Galatasaray onun için doğru bir yer değil."

Ek olarak İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın 20 milyon euroluk teklifinin de reddedildiği belirtildi.