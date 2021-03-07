İslam Memiş'ten bomba altın ve gümüş tahmini! 'Yakında sağlam tokat yiyecekler'

Altın fiyatlarında düşüş sürerken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten çarpıcı altın ve gümüş öngörüsü geldi. Memiş, altın fiyatlarının önümüzdeki hafta toparlanmaya başlayacağını belirterek, kısa ve orta vadede beklediği fiyatları açıkladı... İşte ayrıntılar...

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Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş'ten tepetaklak olan altın fiyatlarıyla ilgili flaş açıklamalar geldi. Altın fiyatlarının Mart ayının ilk haftasını da değer kayıplarıyla tamamladığını hatırlatan İslam Memiş, "Dolar/TL kurunun 7,58 liraya yükselmesi, altının gram fiyatında değer kayıplarının yaşanmamasına neden oldu" dedi.

Dolar/TL kurunun geçen hafta altının gram fiyatını olumlu yönde desteklediğini belirten İslam Memiş, "400 lira seviyesinde dengelenmeye çalışan altının gram fiyatında 397-417 lira aralığını takip etmeyi sürdürüyoruz. Dolar/TL kurunun yönü altının gram fiyatında belirleyici olacağını öngörüyorum" ifadelerini kullandı. İşte İslam Memiş'in sosyal medya hesabından paylaştığı altınla ilgili öngörüleri...

Altını olumlu yönde desteklemeye devam eder

- Düşük faiz politikalarının devam etmesi, bol likidite ve jeopolitik risklerin artması gibi nedenler, altın fiyatlarını orta ve uzun vade için olumlu yönde desteklemeye devam ediyor.

Ancak küresel finans piyasalarında yatırım çeşitliliği, son aylarda manipülasyonlardan beslendiği için altın en çok değer kazanan yatırım aracı oldu.

- Piyasalarda sağlıklı bir süreç yok. Tahvil faizlerinin normalleşmesinden sonra altın fiyatlarında normalleşmeyi göreceğiz. Bu süreçte dileyen kısa vadeli işlem yapar, dileyen de piyasaların normale dönmesini bekleyene kadar sabreder.

Önümüzdeki hafta altın ve gümüşte toparlanma başlar

- Önümüzdeki hafta dolar ve tahvil faizlerinin normalleşmeye dönmesi, altın ve gümüşün ons fiyatlarında toparlanmaya neden olacağını göreceğiz.

- Teşvik paketi, emtia fiyatlarına olumlu yansır ancak sadece ons’a. 1.740-1.760 $ kırılacak mı takip ederiz. Gümüş de ise 28 $ takip ederiz. Dolar/TL kurundaki gerileme, gram taraflarının yükselişini frenler. Ondan sebep sabırla beklemeyi tercih etmek gerek.

Yakında devletlerden sağlam tokat yiyecekler

- Diğer yandan önümüzdeki haftadan itibaren ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde de normalleşme bekliyorum. Değerli kısa vade için metaller nefes alır. Kumar piyasası bittiğinde (ki yakında piyasa oyuncuları devletlerden sağlam bir tokat yiyecek) o zaman altın ve gümüşün yolu açılır.

- Orta ve uzun vade düşünüp karar almak daha sağlıklı geldiğinden, dolar pozisyonumu altına döndüğümü belirtmek isterim. Altın, gümüş ve buğday olarak Kasım ayına kadar yoluma devam edeceğim. İyi akşamlar dilerim.

- Emtia fiyatlarında öngördüğüm kısa vade işlemler şöyle:

Altının ons fiyatı: 1.680-1.760 dolar

Gümüşün ons fiyatı: 25-28 dolar

Altının gram fiyatı: 407-417 Lira

Gümüşün gram fiyatı: 6,03-6,33 Lira

Orta vade için öngördüğüm seviyeler:

Altının ons fiyatında : 2.100 dolar

Gümüşün ons fiyatında : 40 dolar

Altının gram fiyatında : 525-560 lira

Gümüşün gram fiyatında : 10-12 lira