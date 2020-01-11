DÜNYA

İran'da sıcak saatler! Anma eylemi rejim karşıtı gösteriye dönüştü

İran'ın başkenti Tahran'da düşürülen uçakta hayatını kaybedenler için düzenlenen anma rejim karşıtı gösteriye dönüştü.

Tahran'daki Emir Kebir Üniversitesi'nin önünde İran'ın düşürdüğü Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağında hayatını kaybedenler için düzenlenen gösteride rejim karşıtı sloganlar atıldı.

"DEVRİM MUHAFIZLARI UTAN, ÜLKEYİ RAHAT BIRAK"

Toplanan kalabalık "Devrim Muhafızları utan, ülkeyi rahat bırak", "Diktatöre ölüm", "Yalancılar istifa", "Silahlı kuvvetler genel komutanı (Hameney) istifa", "Bana fitneci deme, fitnecinin kendisi sensin" sloganları attı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ
İran özel harekat polisleri, atılan sert sloganların ardından öfkeli kalabalığa müdahale etti. Polis gösteri yerine giden yolları kapattı ve vatandaşların o tarafa doğru gitmesine izin vermedi.

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