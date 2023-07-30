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İran'da İslami Değerleri Yayma Başkanı, ‘eşcinsel seks kaseti’ çıkınca görevden alındı

İran'da İslami Değerleri Yayma Başkanı, ‘eşcinsel seks kaseti’ çıkınca görevden alındı

İRAN'da eşcinsel ilişki skandalı... İran’da İslami değerleri yaymakla görevli üst düzey bir yetkili, eşcinsel seks videosu yayıldığı iddiasıyla görevden alındı.

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İran’da İslami değerleri yaymakla görevli üst düzey bir yetkili, eşcinsel seks videosu yayıldığı iddiasıyla görevden alındı. Gilan İli Kültür ve İslami İrşat Dairesi Başkanı Reza Tsaghati’nin başka bir erkekle seks yaptığı öne sürülen video son günlerde sosyal medyada yayılmıştı.

Videonun içeriği ve videodaki kişilerin kimliklerini doğrulayamadık. Fakat yetkililer, olay hakkında başlattıkları soruşturma sürerken Tsaghati’yi görevden aldıklarını duyurdu.

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