İran: Hürmüz Boğazı'nda "uyarıları dikkate almayan" bir petrol tankerini vurduk

İran, Hürmüz Boğazı'nda "uyarıları dikkate almayan" bir petrol tankerinin insansız hava aracıyla vurulduğunu bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına göre, İran Donanması'nın Hürmüz Boğazı'nın güvenli olmadığı ve trafiğe kapalı olduğu yönündeki tekrarlanan uyarılarını dikkate almaksızın Boğaz'dan geçmeye çalışan "Prima" adlı bir petrol tankeri İHA tarafından vuruldu.

"Bunlar geçmeye çalışırsa vurulacaklar"

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere dair şunları söylemişti:

"Hürmüz Boğazı'nda iki tür gemiye izin vermeyeceğiz. Amerikan ve Siyonist rejimlere bağlı gemiler. Bunlar geçmeye çalışırsa vurulacaklar.

Sadece iki bayrağın geçmesine izin verilmiyor. Amerikan bayrağı ve Siyonist bayrağı. Diğer ülkeler diledikleri bayrak altında geçebilirler."