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İnter ve Atletico Madrid de Avrupa Süper Ligi'nden çekildi

İspanya'nın Atletico Madrid ve İtalya'nın Inter kulüpleri, Avrupa Süper Ligi'ne katılmama kararı aldıklarını duyurdu.

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Avrupa Süper Ligi'nde dağılmalar devam ediyor. İngiliz ekipleri Liverpool, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Tottenham ve Arsenal'in ardından İspanyol temsilcisi Atletico Madrid ve İtalyan takımı Inter, bu ligden çekildiğini duyurdu. Madrid'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısının ardından Süper Lig'den çekilme karar aldıkları ifade edildi. Açıklamada, kulüp ile taraftarların arasındaki uyumun önemli olduğuna dikkat çekildi.

Inter de yaptığı açıklamada, kulübün artık Avrupa Süper Ligi projesinin bir parçası olmadığı ifade edilirken, taraftarlara her zaman en iyi futbol deneyimini yaşatmak için kararlı oldukları belirtildi.

İki kulübün de ayrılmasının ardından Avrupa Süper Ligi'nde Real Madrid, Barcelona, Milan ve Juventus kaldı.

İşte Avrupa Süper Ligi'nden çekilen kulüpler
Manchester City
Tottenham
Arsenal
Manchester United
Chelsea
Liverpool
Atletico Madrid
Inter

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