İngiliz generalden kriz çıkartacak F-35 itirafı: İflasa sürüklüyor

İngiliz General Lord Richard Dannatt, ülke ordusunun büyük ölçüde savaş yeteneğini kaybettiğini söyleyerek, F-35 savaş uçaklarının "B" yani donanma versiyonunun ordularını iflasa sürüklediğini söyledi.

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İngiltere'nin 2006-2009 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığı görevini yürüten General Lord Richard Dannatt, The Mirror gazetesine açıklamasında, "Ruslar bize gülüyor, Amerikalılar kafalarını sallıyor" ifadesini kullandı.

Dannatt'ın sözlerine göre, İngiltere Savunma Bakanlığı, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait F-35B hayalet avcı uçakları yüzünden iflas etti. Her biri 80 milyon pound'a (840 milyon TL) satın alınan bu uçakların saat başı çalışma maliyetinin 90 bin pound (945 bin TL) olduğu kaydedildi.

90 F-35 siparişi iptal edildi

ABD Hava Kuvvetlerinin bile daha ucuz savaş uçağı arayışına girdiğini söyleyen İngiliz general, ülkesinin 138 adet F-35B satın alma planının büyük ihtimalle 48'e düşeceğini dile getirdi.

İngiltere, F-35'lerin donanma versiyonu için verdiği 138 adet siparişin 90'ını iptal ederek, sadece 48 tane jet alacağını duyurmuştu.

F-35'ler ciddi anlamda tartışılıyor

Geçen hafta ABD basınında çıkan iki haber ve Singapur Ordusu tarafından yayımlanan bir rapor, bu uçakların daha çok konuşulmaya devam edeceğini gösteriyor.

"F-35 rezaletini aşmalı"

NBC News'te çıkan haberde F-35'in maliyeti F-16'larla karşılaştırılırken, Pentagon'un F-35 programından ciddi ders çıkartarak diğer savaş uçağı projelerinde benzer hataları yapmaması gerektiği vurgulandı. Washington Examiner'da yayımlanan haberde ise daha sert ifadeleri kullanıldı: "Pentagon ve Lockheed Martin, F-35 rezaletini aşmalı. F-35 programı, stratejik başarısızlığın bir başyapıtıdır."

Öte yandan F-35 almak için harekete geçen Singapur, bu jetleri envanterine katmadan önce sıkı bir incelemede bulundu. F-35'lerin önemli kabiliyetlerinin olduğunu belirtilen Savunma Bakanlığı raporunda, uçakların ABD'ye bağımlı olmasını sağlayan ALIS sistemine değinildi. Raporda, "ALIS yazılımı olmadan bu uçaklar sadece 30 gün operasyonel olabilir" ifadeleri kullanıldı.