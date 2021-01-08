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İlklerin mimarı Permolit Boya’dan yine bir ilk

Ülkemizde en çok tercih edilen markalar arasında yer alan Permolit Boya, ileri teknolojiyle geliştirdiği ‘Permomax’ı yine sektöründe bir ilki gerçekleştirerek tanıtıyor.

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Türkiye’de boya sektöründe birçok yeniliği getiren Permolit Boya, yeni reklam kampanyası ile alanına farklı bir reklam deneyimi katıyor. Gençler arasında oldukça popüler olan ASMR (Automonous Sensory Meridian Response), Permomax’ın üstün performansının özelliklerine eklenerek fısıltılı ve sesli bir reklam filmine dönüştürüldü ve hedef kitleye ‘’Ben Permomax’ı Sesinden Tanırım’’ olarak dinletildi. Reklam filminde boya uygulamasının aşamaları yatıştırıcı sesler ve hareketler içeren boyama sürecinin yaklaşık 3 dakikalık kısmını konu aldı. İçerik senaryosu trendin çıkış noktası olan video, insanların boya uygulama ritüelleri de göz önünde bulundurularak hazırlandı.

ASMR’nin etkisini artırmak için en doğru seslere ulaşmayı mümkün kılan uygulamalar özel olarak seçildi. Boya uygulama ritüelinin seslerini tam anlamıyla duyurmak için bu yolculuğun en keyifli aşamaları olan boya karıştırma, boya dökme, fırça ve rulo uygulama sesleri yansıtıldı.

Permolit Boya’nın dijital proje olarak yayınladığı ‘’Ben Permomax’ı Sesinden Tanırım’’ video içeriğine internet mecralarından ulaşabilirsiniz.

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