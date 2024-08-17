İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülke genelinde 72 yangın çıktığını, bunların 45'inin kontrol altına alındığını, 27 yangına müdahalenin devam ettiğini bildirdi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan orman yangınlarına ilişkin bir açıklama geldi. Devletin tüm imkanlarıyla yangınlardan etkilenen vatandaşların yanında olduğunu belirten Altun şunları kaydetti:

"Ülke genelinde 72 yangın çıkmış olup, bunların 45’i kontrol altına alınmıştır. 27 yangına ise müdahale devam etmektedir. Devletimiz tüm imkanlarıyla yangınlardan etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır. Yangınların ilk anından itibaren, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız koordineli bir şekilde ve büyük bir özveriyle çalışmaktadır.

İzmir’de devam eden yangınlarda toplam 596 araç ve 2965 personel ile müdahale çalışmalarına havadan ve karadan devam edilmektedir. Devletimizin ilgili kurumları, yangınla mücadele sürecini şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaktadır. Ancak bu süreçte, kamuoyunda yangınlarla ilgili oluşan hassasiyeti istismar edebilecek yanlış bilgi ve haberler de dolaşıma girebilmektedir.

Vatandaşlarımızın kasıtlı ve yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemeleri, sadece resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları ve bilgilendirmeleri esas almaları büyük bir önem arz etmektedir."

İletişim Başkanlığı'ndan da açıklama geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise; İzmir, Aydın, Muğla, Manisa ve Bolu'da orman yangınlarına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bolu, Aydın, İzmir, Manisa ve Muğla illerinde meydana gelen orman yangınlarında 2 gün içinde hava araçlarıyla 583 saat uçuşta 2 bin 134 sorti yapılmış ve 7 bin 662 ton su atılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Yangın söndürme çalışmalarına orman teşkilatının yanı sıra belediye, polis, AFAD ve jandarma personelinin de araçlarıyla destek verdiği kaydedildi.