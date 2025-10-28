BIST 10.871
İçişleri Bakanlığı'ndan 17 il için sarı kodlu uyarı

İçişleri Bakanlığı, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı, Akdeniz ve Doğu Karadeniz bölgelerinde yer alan 17 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre, bugün Ankara, Antalya, Bilecik, Bolu, Eskişehir, Kastamonu, Muğla, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için "sarı" kodlu uyarı verildiği, yarın ise Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon için uyarı yapıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, ilerleyen üç saatlik periyotta Muğla'nın güneyi ve Antalya'nın batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın beklendiği bildirildi.

Yarın, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, gece ve sabah saatlerinde Giresun kıyıları ile Trabzon'un batı kıyılarında, sabah saatlerinden itibaren ise Rize ve Artvin kıyıları ile Trabzon'un doğu kıyılarında kuvvetli olmasının tahmin edildiği ifade edildi.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları istendi.

