Sadettin Saran "Şaşırmadık" diyerek o ismi işaret etti

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, PFDK'ya sevk edilen hakemlerin isim isim açıklanması sonrası ilk sözlerini sarfetti.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis operasyonu kapsamında disipline sevk edilen hakemlerin isimlerini tek tek açıkladı.

TFF, bahis oynayan 152 hakemin PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

Açıklama sonrası Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ilk sözlerini sarfetti.

Fenerbahçe Başkanı; “Zorbay Küçük ismine şaşırmadık, daha fazla isimlerde çıkacak. Bu iş başka yerlere de gidecek. Takipçisiyiz, yeri gelince konuşacağız.” dedi.

Saran sözlerinin devamında; “Bunu ortaya çıkaranları bir kez daha tebrik ediyoruz. Türk futbolu adına çok önemli olduğunu, içimizdeki bu insanlardan kurtulmak adına fırsat olduğunu düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.