Günay Restaurant’ta müzik dolu gece! Emel Sayın ve Murat Boz aynı sahnede

Türk sanat müziğinin efsane ismi Emel Sayın ile pop müziğin sevilen ismi Murat Boz, 31 Ekim Cuma akşamı İstanbul’un ünlü eğlence mekânı Günay Restaurant’ta aynı sahnede buluşacak.

Türk Sanat Müziği'nin efsanevi sesi Emel Sayın ile pop müziğin sevilen ismi Murat Boz, dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. İki farklı müzik türünün önemli temsilcileri, 31 Ekim Cuma akşamı İstanbul'un gözde mekânlarından Günay Restaurant'ta aynı sahnede buluşacak.

Günay Restaurant'ın şık atmosferinde gerçekleşecek olan bu program, müzikal çeşitliliği ve sahne enerjisiyle adından söz ettirecek.

