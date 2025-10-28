Netanyahu ateşkesi resmen bozdu! Orduya Gazze talimatı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenlediği güvenlik toplantısının ardından ateşkesin devam ettiği Gazze Şeridi’ne derhal güçlü saldırılar düzenlenmesi talimatı verdi.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını kabul etmesinin ardından Hamas ile Mısır'daki müzakerelerde kalıcı ateşkes anlaşması imzalayan İsrail, defalarca ihlal ettiği ateşkesi resmen bozdu.

NETANYAHU'DAN ORDUYA GAZZE'YE GÜÇLÜ SALDIRILAR DÜZENLEYİN TALİMATI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenlediği güvenlik toplantısının ardından İsrail ordusuna, ateşkesin devam ettiği Gazze Şeridi’ne derhal güçlü saldırılar düzenlenmesi talimatı verdi.

İSRAİL'İN BOZDUĞU GAZZE'DE KALICI ATEŞKES ANLAŞMASI

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Sağ İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 28 İsrailli esirin cesedi kalmıştı.

Hamas daha önce ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail'e 17 ceset teslim etmiş, İsrail yapılan test sonucunda cesetlerden birisinin Gazze’de kalan herhangi bir esire ait olmadığını, birinin ise daha önce alınan bir esire ait ceset parçaları olduğunu iddia etmişti.

Gazze Şeridi'nde 13 İsrailli esirin cesedinin bulunduğu bildirilmişti.

İsrail ise şu ana kadar 195 Filistinlinin cenazesini Kızılhaç aracılığıyla kimlik bilgilerini vermeksizin Gazze'deki yetkililere teslim etmişti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in teslim ettiği cenazelerden sadece 72'sinin kimliği belirlenebilmişti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail'in verdiği cenazelerin üzerinde işkence ve yakın mesafeden ateş edilme gibi izlere rastlandığını, bu bulguların İsrail'in Filistinli esirlere karşı "saha infazları" uyguladığının kanıtı olduğunu söylemişti.