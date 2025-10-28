Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı: "Bunu beklemiyordum"

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekiz Kupası öncesi konuştu. Fenerbahçe’den ayrılığı, transfer planı ve kulüpteki seçim süreciyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Abone ol

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica’nın Tondela ile oynayacağı Allianz Kupası çeyrek final maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

MOURİNHO'DAN FENERBAHÇE İTİRAFI

Mourinho konuşmasının bir bölümünde, Fenerbahçe’de ayrılmasının ardından dönüşünün bu kadar çabuk olmasını beklemediğini ifade etti.

Portekizli teknik adam, konuşmasının bir bölümünde, “Fenerbahçe'den ayrıldığımda bu kadar çabuk dönüş yapmayı beklemiyordum. Gelecek tekliflerde seçici olmak, bana motivasyon ve sorumluluk verecek bir şeyi kabul etmek istiyordum.” dedi.

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho

"BENFICA SAYESİNDEN FUTBOLA GERİ DÖNDÜM"

İtalyan Corriere dello Sport’un 100. Yıl gecesine davetli olan ancak katılamayan Mourinho, tele konferans ile katılmış, “Kulübüm başkanlık seçimlerinde 85.000 seçmenle dünya rekoru kırdığı için yanınızda olamıyorum. Benfica sayesinde futbola geri döndüm.” demişti.