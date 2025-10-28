BIST 10.871
DOLAR 41,96
EURO 48,94
ALTIN 5.350,13
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı: "Bunu beklemiyordum"

Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı: "Bunu beklemiyordum"

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekiz Kupası öncesi konuştu. Fenerbahçe’den ayrılığı, transfer planı ve kulüpteki seçim süreciyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Abone ol

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica’nın Tondela ile oynayacağı Allianz Kupası çeyrek final maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

MOURİNHO'DAN FENERBAHÇE İTİRAFI

Mourinho konuşmasının bir bölümünde, Fenerbahçe’de ayrılmasının ardından dönüşünün bu kadar çabuk olmasını beklemediğini ifade etti.

Portekizli teknik adam, konuşmasının bir bölümünde, “Fenerbahçe'den ayrıldığımda bu kadar çabuk dönüş yapmayı beklemiyordum. Gelecek tekliflerde seçici olmak, bana motivasyon ve sorumluluk verecek bir şeyi kabul etmek istiyordum.” dedi.  

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho

"BENFICA SAYESİNDEN FUTBOLA GERİ DÖNDÜM"

İtalyan Corriere dello Sport’un 100. Yıl gecesine davetli olan ancak katılamayan Mourinho, tele konferans ile katılmış, “Kulübüm başkanlık seçimlerinde 85.000 seçmenle dünya rekoru kırdığı için yanınızda olamıyorum. Benfica sayesinde futbola geri döndüm.” demişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Mauro Icardi'nin menajerinden sözleşme açıklaması
Mauro Icardi'nin menajerinden sözleşme açıklaması
Necati Ateş'in Victor Osimhen sözleri dikkat çekti
Necati Ateş'in Victor Osimhen sözleri dikkat çekti
Bahar Feyzan'dan deprem konutları çıkışı: Adamlar yapmış, yalan mı söyleyelim
Bahar Feyzan'dan deprem konutları çıkışı: Adamlar yapmış, yalan mı söyleyelim
Sivasspor yeni hocasını buldu
Sivasspor yeni hocasını buldu
Mehmet Demirkol: Liglerin hemen durdurulması lazım
Mehmet Demirkol: Liglerin hemen durdurulması lazım
Musk'tan yapay zeka destekli Wikipedia alternatifi "Grokipedia"
Musk'tan yapay zeka destekli Wikipedia alternatifi "Grokipedia"
Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı
Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı
Tekirdağ'da sağanak etkili oldu! Sürücüler aman dikkat
Tekirdağ'da sağanak etkili oldu! Sürücüler aman dikkat
Balıkesir depremi sonrası Şükrü Ersoy'dan İstanbul uyarısı! İstanbul için riskli 13 ilçe
Balıkesir depremi sonrası Şükrü Ersoy'dan İstanbul uyarısı! İstanbul için riskli 13 ilçe
Bitlis'te korkunç kaza! Kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Bitlis'te korkunç kaza! Kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Gıda Dedektifi’nin X hesabı mahkeme kararıyla erişime engellendi
Gıda Dedektifi’nin X hesabı mahkeme kararıyla erişime engellendi
Minguzzi davasındaki tahliyeler istinafta
Minguzzi davasındaki tahliyeler istinafta