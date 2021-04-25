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POLİTİKA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 6-8 Ekim olaylarına ilişkin paylaşım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da arasında olduğu 108 sanıklı davanın ilk duruşması öncesi 'HDPkk için hesap vakti' etiketi ile olayların içeriğine ilişkin bilgilerin yer aldığı video paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da arasında olduğu 108 sanıklı davanın ilk duruşması öncesi Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Soylu'nun 'HDPkk için hesap vakti' etiketi ile ile paylaştığı videoda; olayların nasıl başladığı ve HDP ile PKK'lı yöneticilerin olaylara ilişkin sözleri yer aldı.

Ayrıca 6-8 Ekim olaylarında 2 emniyet mensubunun şehit edildiği, 37 vatandaşın hayatını kaybettiği, 326 güvenlik görevlisi ve 435 vatandaşın yaralandığı; 197 okul, 165 belediye binası ve aracı, 261 banka ya da ATM, 729 sivil araç ve bin 731 ev ve iş yerinin hasar gördüğü anımsatıldı.

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