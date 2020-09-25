İbrahimToru koronavirüs mücadelesini kaybetti

Şanlıurfalı iş adamı İbrahim Toru COVİD-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Geçtiğimiz haftalarda belirtileri üzerine hastaneye başvuran Kanal Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toru'ya, koronavirüs testi yapılmıştı. Test sonucu pozitif çıkan Toru, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde altına alınmıştı.

Hastanenin Yoğun Bakım Ünitesinde tedavisi devam eden Toru'nun geçtiğimiz günlerde Gaziantep'te özel bir hastaneye sevk edilmişti. Koronavirüs Urfa tedavi Gaziantep’te özel bir hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toru sabah karşı hayatını kaybetti.